ВР не смогла отправить в отставку главу Фонда госимущества, а затем ушла на перерыв из-за сбоя в системе голосования

КИЕВ. 27 января. УНН. Парламентариям не хватило голосов для удовлетворения заявления об отставке председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, передает корреспондент УНН.

Вопрос стоял первым в повестке дня парламента.

Детали

Председатель подкомитета Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан доложил решение Комитета, который рекомендовал Верховной Раде освободить Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины в соответствии с его заявлением.

В то же время часть народных депутатов отметили отсутствие Сенниченко на заседании ВР и отсутствие отчета о проведенной им на должности работе.

По результатам голосования проект Постановления не набрал голосов для принятия в целом (“за” — 223).

После этого ряд народных депутатов обратились к спикеру Руслану Стефанчуку с заявлениями о том, что у них не сработали кнопки голосования и они не смогли принять участие в голосовании.

Как сообщил нардеп из фракции “Батькивщина” Сергей Власенко система не сработала у трех нардепов, все они сидят в одном и том же ряду.

Он предложил объявить перерыв до 30 минут с тем, чтобы выяснить есть ли неполадки в системе голосования и учтены все голоса парламентариев. Рада ушла на перерыв.