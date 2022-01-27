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В Черниговский горсовет пришли с обысками: мэр говорит, из ГБР

В Черниговский горсовет пришли с обысками: мэр говорит, из ГБР

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное бюро расследований сегодня, 27 января, в Черниговском горсовете проводит обыски. Об этом на сессии городского совета сказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, пишет УНН.

Цитата:

"Сейчас в помещении городского совета проходит обыск ГБР", - сказал он.

По его словам, в мэрии содействуют. По требованию ГБР предоставили уже все нужные документы, добавил мэр. Также он указал, что считает это "политическим давлением".

Дополнение

Обыски на коммунальных предприятиях Чернигова продолжаются с октября 2021 года. Тогда сотрудники СБУ та Нацполиции из Киева провели более 20 обысков в управлении капитального строительства горсовета и ряда фирм-подрядчиков.

По данным следствия, должностные лица управления капитального строительства Черниговского горсовета провели публичные закупки на более 218 млн грн. А победителями в тендере стали "партнерские" коммерсанты.

Источник: УНН
Теги: обыск, ГБР, Чернигов и Черниговская область
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