Глава ФГИУ написал повторное заявление на увольнение. Рада планирует рассмотреть ее после обеда

КИЕВ. 27 января. УНН. Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко написал повторное заявление на увольнение по собственному желанию. Оно уже зарегистрировано в парламенте, сообщает УНН.

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“Да, так как голосование не состоялось, я сразу написал повторное заявление об отставке сегодняшней датой”, — сообщил Сенниченко.

Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук во время пленарного заседания, которое возобновилось после 30-ти минутного перерыва, заявление зарегистрировано, а им дано поручение профильному комитету ВР рассмотреть его с тем, чтобы нардепы смогли проголосовать проект постановления об увольнении Сенниченко с должности после обеда.

Контекст

Постановление об увольнении Сенниченко с должности председателя ФГИУ стояло первым на сегодняшней повестке дня. Несмотря на то, что Сенниченко написал заявление на увольнение по собственному желанию, нардепам не хватило голосов “за” чтобы удовлетворить его заявление. Основной мотив — отсутствие самого Сенниченко на заседании парламента и отсутствие отчета о работе. Позже выяснилось, что Сенниченко присутствует в кулуарах парламента.

Вместе с тем, после голосования вопроса об отставки выяснилась, что не были учтены несколько голосов нардепов. В заседание был объявлен перерыв для выяснения технических обстоятельств ситуации и устранения возможных неполадок в системе голосования.