Ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии впервые превысило 200 тысяч

КИЕВ. 27 января. УНН. В четверг число новых случаев заражения COVID-19 в Германии впервые превысило 200 000 за сутки. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха сообщил о 203 136 положительных тестах за последние 24 часа, что на 69 600 случаев больше, чем в тот же день неделю назад.

Семидневная заболеваемость на 100 000 человек выросла до 1017 из 941 в предыдущий день, в то время как еще 188 человек умерли, в результате чего число погибших с начала пандемии достигло 117 314 человек.

Рост количества случаев COVID-19 привел к нехватке кадров в таких секторах как логистика, охрана здоровья и уход за детьми.

Грузовое подразделение группы авиакомпаний Lufthansa заявило, что кадровый кризис в его хабе во Франкфурте означает, что сейчас компания не может справиться со сортировкой незакрепленных грузов из США, Канады и Европы.

"Несмотря на комплексные профилактические меры, мы сейчас четко ощущаем рост количества заражений", - сообщила Lufthansa Cargo, добавив, что до 15% грузов во Франкфурте пострадали от задержек.

График полетов компании не изменился, как перевозка срочных грузов, таких как органы для трансплантации или грузы с контролируемой температурой.

Конкурирующая компания DHL заявила, что ее работа во Франкфурте и Лейпциге по-прежнему проходит по плану.

Ранее на этой неделе Федерация больниц Германии предупредила, что три четверти больниц сообщают о большем, чем обычно, количестве персонала, который находится в отпуске по болезни.

Дополнение

Около 75% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 — меньше, чем в западноевропейских странах, таких как Франция, Италия или Испания, где аналогичные показатели составляют 80%, 83% и 86%.

В среду немецкие законодатели обсуждали, следует ли вводить обязательные прививки от COVID-19, тогда как протестующие собрались у здания парламента.

Канцлер Олаф Шольц поддерживает обязательные вакцины для лиц в возрасте от 18 лет, но его коалиционное правительство разделилось по этому вопросу.

Много законодателей, в частности некоторые из младших партнеров по коалиции, либеральных свободных демократов, выступают против обязательных вакцин, утверждая, что это нарушает вторую статью конституции, которая гарантирует гражданам контроль за собственным телом.