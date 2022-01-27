Новая комиссия САП и перезапуск конкурса позволят избежать угрозу делегитимизации процесса, - СМИ

КИЕВ. 27 января. УНН. В ситуации с затягиванием конкурса на должность главы САП и угрозы делегитимизации процесса следует создать новую комиссию и перезапустить конкурс, сведя к минимуму как украинское политическое влияние, так и давление извне. Речь об этом идет в статье издания Фокус.

"Конкурс тянется уже год — еще с января 2021, руководителя у ведомства нет уже фактически полтора года. За это время с разных сторон прозвучало множество обвинений в затягивании процедуры, "подтасованном" составе комиссии и в качестве самих кандидатов. При этом за судьбой своего "антикоррупционного детища" бдительно наблюдал Запад: создание антикоррупционных органов Украины — изначально их инициатива, а избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года было предусмотрено в обновленном меморандуме с МВФ. К концу года ситуация достигла своего апогея. Конкурсная комиссия полностью себя дискредитировала, продемонстрировав отсутствие какой-либо слаженности в работе", — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что все время работы на комиссию оказывалось давление.

"Эксперты заявляют в один голос — Запад намерен взять под полный контроль всю антикоррупционную систему, потому спешит с решениями и готов ломать их через колено. Ведь без САП, НАБУ которое сейчас находится под их контролем, не имеет силы. Сейчас, имея лишь частичное влияние на ОП, Запад аккумулировал усилия по расширению своего контроля над чиновниками топ-уровня или бизнесменов – людей, имеющих отношение к бюджету, тех, кто контролирует политику, и ресурсы государства. То есть речь об управлении государством через ключевых персонажей. При этом некоторые называют действия "антикоррупционеров" монополизацией коррупции", — отмечает автор.

Что касается позиции украинской власти по вопросу работы комиссии САП, то она более, чем размыта.

"За публичными напоминаниями о необходимости проведения конкурса в срок каких-либо осязаемых шагов по разрешению ситуации от ОП пока не последовало. К сожалению, недостаток профессионализма и опыта в который раз приводит к тому, что власть не знает, что делать с САП. А затягивание процедуры не самый эффективный "формат диалога" с иностранными партнерами, который лишь накаляет обстановку. Ситуация с подконтрольными "антикоррупционными" органами себя исчерпала, и перспектива передать САП под контроль иностранцев граничит со сдачей государственных интересов. Единственный вариант, как считают эксперты, перезапустить процедуру формирования САП и пересоздать комиссию, минимизируя сроки", — говорится в статье.

Такое мнение поддерживает политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко: "Процедура специально сделана так, чтобы столкнуть политические интересы внутри правящей машины. Можно было бы перезапустить процедуру, переизбрать комиссию. Хуже, если проведут назначение, которое будет оспариваться. Но это все опять затянется до лета. Нет четких критериев — вот проблема. "Рыхлость" основания процедуры приводит к многочисленным конфликтам".

Автор также указывает, что в процессе перезапуска следует исключить или свести к минимуму политическое влияние и любые рычаги внешнего давления на процесс — как со стороны иностранных партнеров, так и украинской власти.