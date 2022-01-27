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Новости: УНН-Одесса
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Рекордное количество заболевших зафиксировано в Одесской области

Рекордное количество заболевших зафиксировано в Одесской области

КИЕВ. 27 января. УНН. За прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано рекордное количество заболеваний СOVID-19 - 1 939, от осложнений умерло 8 человек, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.

Детали

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 253 990 человек, из которых 232 126 выздоровели, 5 704 умерли и 16 160 продолжают болеть.

С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 миллиона прививок, из которых 823 тысячи первой дозой, 806 тысяч второй, 516 дополнительной и 11 239 бустерной.

Вчера, напомним, в регионе зафиксировано 1319 случаев ковида, скончались шесть человек. Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составляла менее 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне в полторы тысячи.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
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