Расстрел в Днепре: нашли оставленные подозреваемым 14 пустых магазинов к автомату Калашникова

КИЕВ. 27 января. УНН. Правоохранители обнаружили части АКСУ, оставленные подозреваемым в расстреле нацгвардейцев в Днепре. Об этом информирует полиция Днепропетровской области, пишет УНН.

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“Полицейские обнаружили части АКСУ, оставленные подозреваемым в расстреле в городе Днепр. 14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в городе Подгородное”, — сообщили в полиции.

Детали

Так, сообщается, что после задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку прилегающей территории.

На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание.

Именно там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.