В Украине прогнозируют более 60-70 тыс. случаев COVID-19 в сутки

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине в течение следующих 2-3 недель количество больных COVID-19 будет превышать 60-70 тыс. в сутки. Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы понимаем, что следующие 2-3 недели мы будем иметь более 60-70 тыс. заболевших за сутки в Украине”, — сказал Радуцкий.

Детали

По его словам, несмотря на то, что в Украине фиксируют более 30 тыс. новых случаев, пока заполнено не больше чем 30% коек с кислородом.

Также Радуцкий рассказал, что на сегодня “Омикрон” больше всего поражает детей.

“На сегодня в целом по стране уже занято более 70% коек для детей с коронавирусом”, — сказал он.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,94 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 января, — более 32 тысяч, наибольшее значение с начала января и новый антирекорд с начала зимы в целом.



В Минздраве заявили, что в Украине начался новый виток эпидемии коронавируса.