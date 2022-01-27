От около 40 тыс. до более 50 тыс.: ученые опубликовали прогноз относительно COVID-19 на начало февраля

КИЕВ. 27 января. УНН. Ученые прогнозируют, что в Украине на конец января будет более 34 тыс. новых случаев COVID-19. В первую неделю февраля, за сутки могут выявить более 52 тыс. больных. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января - 8 февраля, что обнародован на сайте НАН Украины, передает УНН.

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"Согласно прогнозным вычислениями компартментной модели среднее количество новых случаев будет равняться 29 878 (25 012 - 34 266), за неделю 26 января - 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596 - 52 651) - в течение недели 2 - 8 февраля 2022 года", - говорится в прогнозе.

Детали

Сообщается, что, несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", его уровень против госпитализаций составляет 75%, а следовательно вакцины, которые используются в Украине, сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни.

"За октябрь и ноябрь доля женщин среди умерших от всех причин была близкой к 55% (во время прошлых волн значения были близки к 50%). Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась за два месяца у женщин на 0,8 года (до 74,5 лет), а у мужчин на 0,5 года (до 65,2 лет). Кумулятивно с 2019 года ОТЖ женщин потерял 2,5 года, а мужчин - 1,8 года", - отмечается в прогнозе.

Кроме того, наблюдаемая летальность показала стремительное снижение на фоне уменьшения доли больных пожилого возраста. Хотя предварительные данные указывают на то, что наблюдаемая летальность снизилась и в возрастных категориях, для более надежных выводов требуются дополнительные исследования.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,94 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 января, - более 32 тысяч, самое большое значение с начала января и новый антирекорд с начала зимы в целом.

В Минздраве заявили, что в Украине началась новая вспышка эпидемии коронавируса.