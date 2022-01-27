МИД РФ об эвакуации россиян из Украины: мы всегда готовы, но спецпланов нет

КИЕВ. 27 января. УНН. Россия всегда готова к эвакуации россиян из Украины из-за эскалации, но спецпланов нет. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает УННсо ссылкой на российские СМИ.

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"Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников иностранных организаций", - сказал Зайцев на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее

В МИД РФ заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной.

Контекст

Страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так, стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти в любое время". Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отозвать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии необходимости в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, "которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам".