Во Львове столкнулись четыре автомобиля, один от удара - перевернулся: движение перекрыли

КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львове вблизи перекрестка улиц Кульпарковская-Городоцкая столкнулись четыре автомобиля, движение временно перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, пишет УНН.

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"Из-за ДТП с участием четырех транспортных средств, один из которых от удара перевернулся, движение от пригородного вокзала до перекрестка улиц Городецкая-Кульпарковская перекрыт", - сообщили в патрульной полиции.

Водителей призывали обходить этот участок дороги.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-ноябре в Украине произошло 170 972 ДТП, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 22 456 ДТП- с травмированными (-6,1%), в которых погибло 2926 человек (-8,5%) и 27 296 человек получили травмы (-6,9%).