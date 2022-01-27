Глава МИД Германии Бербок допускает введение санкций против "Северного потока - 2"

КИЕВ. 27 января. УНН. Среди мер реагирования на возможное вторжение России в Украину рассматриваются санкции в отношении достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Выступая в бундестаге в четверг, 27 января, Бербок снова пригрозила России жестким ответом на дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной. Об этом пишет DW, передает УНН.

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"В случае новой агрессии в нашем распоряжении есть широкий спектр ответов, в том числе "Северный поток -2", - указала глава МИД ФРГ. В то же время Бербок выразила готовность продолжать диалог с Москвой, и подчеркнула: "кто разговаривает, тот не стреляет".

Детали

В то же время она напомнила о жесткой позиции Запада, который считает недопустимой новую военную агрессию против Украины.

"Основные принципы европейского миропорядка не могут быть предметом переговоров", - заявила Анналена Бербок.

Она также решительно раскритиковала действия России в отношении Украины.

"Трудно расценивать не как угрозу, когда к украинской границе без понятных причин стягиваются сотни тысяч солдат на танках и артиллерийских установках", - отметила немецкий министр.

Дополнение

Газопровод "Северный поток - 2" между Россией и Германией не запустится, если Россия вторгнется в Украину, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Я хочу внести ясность: если Россия так или иначе вторгнется в Украину"Северный поток - 2" не будет двигаться вперед, - сказал он в среду. - Я не собираюсь вдаваться в подробности. Мы будем работать с Германией, чтобы гарантировать, что он не продвинется вперед".

США, Германия и другие европейские страны заявили, что России придется заплатить высокую экономическую цену, если она вторгнется в Украину. Но то, какой должна быть эта цена и и должна ли она включать вопрос о трубопроводе "Северный поток - 2", - является предметом споров.

Nord Stream 2 AG, консорциум, что владеет газопроводом "Северный поток - 2", объявил о создании в Германии дочерней компании Gas for Europe GmbH. Этот шаг приближает трубопровод к одобрению немецкими регулирующими органами.

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процедуру сертификации трубопровода в ноябре, заявив, что немецкое законодательство требует, чтобы оператором транспортной сети была немецкая компания.