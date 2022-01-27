Расстрел в Днепре: нацгвардейцу Рябчуку вручили подозрение

КИЕВ. 24 января. УНН. Подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемию Рябчуку вручили подозрение по трем статьям. Об этом во время брифинга в понедельник заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По данному факту ГБР начато уголовное производство, прошу обратить внимание здесь несколько статей уголовного кодекса. Это ст. 115 УК (Умышленное убийство), ст. 408 УК (Дизертирство) и ст. 410 УК (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов). Следователи сообщили Артемию Рябчуку о подозрении по этим статьям”, — сказала Сафьян.

Детали

Также по словам советника, было допрошено свидетелей, в частности одного из раненых, который сейчас находится в больнице.

“Работники ГБР проведут следственные действия, которые позволят установить, не находился ли Артемий Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения”, — добавила она.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.