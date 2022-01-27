Командующий Нацгвардии подал в отставку из-за расстрела в Днепре

КИЕВ. 27 января. УНН. Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела в Днепре, в результате которого погибли пять человек и пятеро получили ранения. Об этом Балан сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед Президентом Украины об отставке и освобождении от должности командующего Национальной гвардии Украины”, — сказал Балан.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.