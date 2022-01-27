Официально: Зеленский и Байден сегодня проведут переговоры

КИЕВ. 22 января. УНН. Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в четверг проведут телефонный разговор. Информацию об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры коснутся вопросов мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы”, — написал пресс-секретарь.

Детали

В то же время по его словам, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

О результатах ОП обещает сообщить на сайте и в социальных сетях.

Дополнение

Накануне США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.