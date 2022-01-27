МХП рекордно нарастил продажи кулинарии

КИЕВ. 27 января. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка существенно увеличил продажи кулинарных продуктов. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании, передает УНН.

Цифры

Объем продаж кулинарных продуктов за год вырос на 570% до 1 909 тонн.

В частности, в четвертом квартале МХП произвел 4 419 тонн кулинарных продуктов против 877 тонн годом ранее.

Справка

МХП владеет успешными и узнаваемыми брендами “Наша Ряба”, Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, “Секреты Шефа”, Kurator, “Легко!”, “Бащинский”.

В 2020 году МХП взял курс трансформации из сырьевой компании в кулинарную.