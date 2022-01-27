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Боевики на Донбассе пытались проникнуть на позиции ВСУ

Боевики на Донбассе пытались проникнуть на позиции ВСУ

КИЕВ. 27 января. УНН. В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины личным составом опорного пункта было обнаружено попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков. Об этом УНН пишет со ссылкой на Операцию объединенных сил в Facebok.

Цитата

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.

Детали

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщает штаб ООС.

Добавим

От начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, ООС
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