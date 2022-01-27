МХП Косюка нарастил производство курятины

Киев. 27 января. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка увеличил объемы производства курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал 2021 года, передает УНН.

Цифры

Сообщается, что в этот период произведено 202,6 тысяч тонн курятины, что на 7% больше за аналогичный период 2020 года.

Всего за 2021 год МХП произвел в целом 754,3 тысяч тонн курятины против 731,2 тысяч тонн 2020 года.

Добавим

МХП остается одним из крупнейших экспортеров курятины Украины, а Украина - одним из главных мировых поставщиков. По итогам 2021 года Украина заняла шестое место в общем рейтинге стран.