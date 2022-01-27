Ледовую арену на 500 мест собралась строить Одесская мэрия

КИЕВ. 27 января. УНН. Ледовую арену на 500 мест собираются построить в Одессе в микрорайоне Лузановка. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета 27 января, передает УНН.

Детали

Заказчиком проектирования и строительства станет управление капитального строительства.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, застраиваться будет пустырь, который никак не удается засадить какими-то культурными растениями. Он напомнил, что на лузановском пустыре планировали строить торговый центр, однако проект оказался затратным, и инвестор от такой идеи отказался. Теперь же на указанном участке хотят соорудить стандартных размеров ледовую арену, чтобы проводить там соревнования фигуристов и хоккейные матчи.

Сумму еще не определили, но финансировать проект хотят за счёт президентской программы “Большая стройка”. Труханов сообщил, что город может получить на строительство важных инфраструктурных объектов до 10 миллиардов гривен.