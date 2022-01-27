Байден и Шольц 7 февраля обсудят усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля в Вашингтоне обсудят дипломатические и прочие усилия, направленные на сдерживания российской агрессии против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

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“Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022 года. Визит канцлера Шольца дает возможность подтвердить глубокие и прочные связи между Соединенными Штатами и Германией. Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины”, — сообщила Псаки.

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По ее словам, они также обсудят важность продолжения тесного сотрудничества по ряду общих задач, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с угрозой изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических ценностей.

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Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Они обсудят ситуацию вокруг Украины.

В последнее время Германия демонстрирует оппозицию в отношении предоставления помощи Украине.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия.

По его словам, Германия придерживается этой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, в двусторонних переговорах между Америкой и Россией, а также в переговорах в рамках “нормандского формата”.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Позднее глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

После этого он подал в отставку.

Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал получение 4й партии военной помощи от США.