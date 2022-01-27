В Одессе возле пункта обогрева двое бездомных забили до смерти мужчину

КИЕВ. 27 января. УНН. Одесские полицейские задержали двоих бездомных, которые забили до смерти их соседа по самому крупному в Одессе пункту обогрева на Куликовом поле, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла недалеко от самого пункта. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Убийцами оказались лица без постоянного места жительства - уроженцы Херсонской и Одесской областей. Как сообщили правоохранители, преступники совершили избиение, находясь в состоянии опьянения. Мужчины находятся под стражей.

Пункт обогрева на Куликовом поле был организован в первой половине января в преддверии холодов и снега. Структура, открытая волонтерами, действует несколько лет во время зимы.