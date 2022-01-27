Расстрел в Днепре: отстранено командование полка Нацгвардии

КИЕВ. 27 января. УНН. Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, который сегодня подал вотставку, отстранил от исполнения обязанностей командование полка Нацгвардии в Днепре, военнослужащий которого подозревается в стрельбе на территории завода Южмаш, где погибли пять человек и пятеро получили ранения. Об этом Балан рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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“Мною было принято решение на период расследования отстранить от исполнения обязанностей командира и двух заместителей. Конкретно — это первый заместитель, начальник штаба, который отвечает за службу и заместителя командира полка по работе с личным составом, который отвечает за морально-психологическое состояние в полку”, — рассказал Балан.

Добавим

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.



Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошлатрагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кроме того, прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.