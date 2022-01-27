Футбол: украинский клуб усилился бразильским полузащитником

КИЕВ. 27 января. УНН. 23-летний опорный полузащитник Эдсон перешел в состояние львовского "Руха", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

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"Это была моя мечта попасть в Европу. Для меня это хорошая возможность заявить о себе. Моя семья полностью поддержала мой выбор. Хотел бы делать счастливыми болельщиков "Руха". Мне очень важно, чтобы они получали удовольствие от моей игры", - признался новичок.

Детали

Эдсон-воспитанник клуба "Алекрин", выступающего в Лиге Потигуар - чемпионате штата. За взрослую команду игрок дебютировал еще в 17-летнем возрасте.

Проведя 4 сезона в родном клубе, Эдсон перебрался в "Глобо" из бразильской Серии C, а уже через несколько месяцев с Эдсоном подписал контракт представитель элитного футбольного дивизиона Бразилии ФК "Баия".

За первую команду нового клуба дебютировал летом 2020-го года в чемпионате штата, а уже в сентябре того же года сыграл свой первый матч в бразильской Серии А против "Фламенго".

Дополнения

На счету Эдсона - 37 матчей за "Баию" во всех турнирах. Опорный полузащитник имеет опыт игры в Южноамериканском кубке - аналоге Лиги Европы, Кубке Бразилии и других турнирах.