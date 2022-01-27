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Дело Гандзюк: суд продлил арест Мангеру и Левину

Дело Гандзюк: суд продлил арест Мангеру и Левину

КИЕВ. 27 января. УНН. Днепровский районный суд города Киева продлил до 27 марта содержание под стражей экс-голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ходатайство прокурора о продлении сроков содержания Мангера и Левина под стражей удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Мангеру до 27 марта без определения размера залога. Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Левину до 27 марта определения размера залога”, — сказала судья.

Что было раньше

В январе 2022 года Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Дополнение

Прокуратура просит назначить Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, по данным следствия, глава Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, что носит характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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