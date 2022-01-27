Кулеба и Боррель провели телефонный разговор: обсудили санкции против России

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

"Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы. Министр и верховный представитель ЕС уделили особое внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", — говорится в сообщении.

Боррель подтвердил, что пока нет намерений эвакуировать членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине.

Кроме того, глава европейской дипломатии проинформировал украинского министра об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам. Боррель пригласил Кулебу принять участие в следующем заседании Совета.

Напомним

Сегодня в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.