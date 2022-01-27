Глава МИД Украины встретился с премьер-министром Дании: итоги визита в Копенгаген

Кулеба поблагодарил Фредериксен за проактивную позицию в Дании противодействия агрессивным намерениям России, в частности попыткам дестабилизации Украины, а также за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве.

Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины.

Также уделили отдельное внимание возможностям строительства датскими компаниями в Украине судов многоцелевого назначения, в частности для нужд украинских пограничников и спасательных служб.

В этом контексте украинская и датская стороны договорились начать межправительственные переговоры о подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры.

Кроме того, украинский министр поднял вопрос увеличения Данией количества разрешений для украинских перевозчиков.

Основные итоги однодневного визита Дмитрия Кулебы в Копенгаген: