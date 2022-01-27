Глава МИД Украины встретился с премьер-министром Дании: итоги визита в Копенгаген
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита в Копенгаген. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Детали
Кулеба поблагодарил Фредериксен за проактивную позицию в Дании противодействия агрессивным намерениям России, в частности попыткам дестабилизации Украины, а также за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве.
Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины.
Также уделили отдельное внимание возможностям строительства датскими компаниями в Украине судов многоцелевого назначения, в частности для нужд украинских пограничников и спасательных служб.
В этом контексте украинская и датская стороны договорились начать межправительственные переговоры о подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры.
Кроме того, украинский министр поднял вопрос увеличения Данией количества разрешений для украинских перевозчиков.
Основные итоги однодневного визита Дмитрия Кулебы в Копенгаген:
- Дания стоит бок-о-бок с Украиной как на уровне правительства, так и на уровне общества. Вместе с другими партнерами мы активно работаем над воплощением комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов и принести мир на украинскую землю.
- Дания выделила 22 миллиона евро на укрепление сектора безопасности Украины. Копенгаген направит еще 73 млн евро на проекты в сферах зеленой энергетики и устойчивого развития.
- Кроме того, датское правительство изучает дополнительные возможности поддержки финансовой и экономической стабильности Украины. Это особенно важно, учитывая попытки России расшатать внутреннюю ситуацию в нашем государстве.
- Датский бизнес готов наращивать инвестиции в экономику Украины. Один из недавних примеров: производитель дизайнерской мебели Hjort Knudsen планирует построить вблизи Ровно современное предприятие по производству дизайнерской мебели общей стоимостью более 12 миллионов евро. Этот проект позволит создать около 1000 новых рабочих мест.
- Украина и Дания предметно обсуждают строительство в Украине судов многоцелевого назначения для нужд украинских пограничников и спасательных служб.
- Правительство Дании не планирует осуществлять на этом этапе эвакуацию членов семей и сотрудников датского посольства в Киеве, которое работает в обычном режиме.
Добавим
Дмитрий Кулеба пригласил Метте Фредериксен принять участие в IV Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 4-5 июля 2022 года в швейцарском Лугано.
Со своей стороны премьер-министр подтвердила приглашение президента Украины посетить Данию в удобное для него время.
Напомним
Сегодня в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.