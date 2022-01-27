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Глава МИД Украины встретился с премьер-министром Дании: итоги визита в Копенгаген

Глава МИД Украины встретился с премьер-министром Дании: итоги визита в Копенгаген

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита в Копенгаген. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Кулеба поблагодарил Фредериксен за проактивную позицию в Дании противодействия агрессивным намерениям России, в частности попыткам дестабилизации Украины, а также за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве.

Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины.

Также уделили отдельное внимание возможностям строительства датскими компаниями в Украине судов многоцелевого назначения, в частности для нужд украинских пограничников и спасательных служб.

В этом контексте украинская и датская стороны договорились начать межправительственные переговоры о подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры.

Кроме того, украинский министр поднял вопрос увеличения Данией количества разрешений для украинских перевозчиков.

Основные итоги однодневного визита Дмитрия Кулебы в Копенгаген:

  • Дания стоит бок-о-бок с Украиной как на уровне правительства, так и на уровне общества. Вместе с другими партнерами мы активно работаем над воплощением комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов и принести мир на украинскую землю.
  • Дания выделила 22 миллиона евро на укрепление сектора безопасности Украины. Копенгаген направит еще 73 млн евро на проекты в сферах зеленой энергетики и устойчивого развития.
  • Кроме того, датское правительство изучает дополнительные возможности поддержки финансовой и экономической стабильности Украины. Это особенно важно, учитывая попытки России расшатать внутреннюю ситуацию в нашем государстве.
  • Датский бизнес готов наращивать инвестиции в экономику Украины. Один из недавних примеров: производитель дизайнерской мебели Hjort Knudsen планирует построить вблизи Ровно современное предприятие по производству дизайнерской мебели общей стоимостью более 12 миллионов евро. Этот проект позволит создать около 1000 новых рабочих мест.
  • Украина и Дания предметно обсуждают строительство в Украине судов многоцелевого назначения для нужд украинских пограничников и спасательных служб.
  • Правительство Дании не планирует осуществлять на этом этапе эвакуацию членов семей и сотрудников датского посольства в Киеве, которое работает в обычном режиме.

Добавим

Дмитрий Кулеба пригласил Метте Фредериксен принять участие в IV Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 4-5 июля 2022 года в швейцарском Лугано.

Со своей стороны премьер-министр подтвердила приглашение президента Украины посетить Данию в удобное для него время.

Напомним

Сегодня в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
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