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"Согласовали совместные действия на будущее": Зеленский поговорил с Байденом

"Согласовали совместные действия на будущее": Зеленский поговорил с Байденом

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"Был долгий телефонный разговор с Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности по финансовой поддержке Украины", — написал Зеленский.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
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