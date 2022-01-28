"Очень продуктивное общение": Резников встретился с американскими конгрессменами
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр обороны Алексей Резников провел встречу с представителями Конгресса США в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы МОУ.
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"Имел честь сегодня приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США в Министерстве обороны Украины. Наше единство — наша сила! Очень продуктивное общение, которое дает надежду ожидать новых правовых рычагов США для сдерживания российской агрессии!" — написал Резников.
Напомним
25 января в Украину прибыл третий пакет помощи от США, который содержал оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin.
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал прибытие четвертого самолета с помощью от США.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.