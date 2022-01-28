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Расстрел в Днепре: создана специальная комиссия для расследования трагедии

Расстрел в Днепре: создана специальная комиссия для расследования трагедии

КИЕВ. 27 января. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины создали специальную следственную комиссию, которая исследует первопричины трагедии в Днепре, где погибли пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

“С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения относительно того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем”, — отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Глава МВД добавил, что по выводам следственной комиссии будут приняты кадровые решения относительно возможных причастных.

Напомним

27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г. р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кроме того, прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об его увольнении.

Источник: УНН
Теги: МВД
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