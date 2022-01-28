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Туристический рекорд: из каких стран чаще всего ехали в Украину в 2021 году

Туристический рекорд: из каких стран чаще всего ехали в Украину в 2021 году

КИЕВ. 28 января. УНН. В прошлом году количество иностранцев, которые побывали в Украине, выросло на 26% и составило 4,27 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Детали

На первом месте граждане Республики Молдова - более 1,05 млн человек приехали в Украину в 2021 году.

Второе и третье места разделили между собой граждане России и Польши - 518 тыс. и 310 тыс. человек соответственно.

Поток граждан Республики Беларусь в течение прошлого года снизился на 41%. С показателем 272 тыс. человек эта страна заняла четвертую строчку рейтинга.

На пятом месте граждане Румынии - 264 тыс. человек, что в целом на 15% больше чем за 12 месяцев 2020 года.

Далее в рейтинге - Турция (246 тыс.), Венгрия (227 тыс.) И Германия (154 тыс.).

На девятой и десятой позиции Израиль и США - 133 и 103 тыс. граждан соответственно.

В течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, которые приезжали в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза — это абсолютный рекорд прироста.

Напомним

В обновленном рейтинге паспортов мира Украина поднялась с 37-го на 35-е место. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы в 141 страну мира.

Источник: УНН
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