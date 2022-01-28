"Мы не удивлены": в МИД прокомментировали апелляцию музеев Крыма по "скифскому золоту"

КИЕВ. 28 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на кассационную жалобу от музеев временно оккупированного Россией Крыма на решение суда Нидерландов передать Киеву "скифское золото". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление в Facebook первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

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"В последний день — 26.01.22 — так называемые "музеи" во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.

Мы не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов к музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды", - написала Джапарова.

Напомним

14 декабря 2016 окружной суд Амстердама постановил, что музейную коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" должны вернуть на территорию Украины, ведь она является частью украинского культурного наследия.

Россия обратилась в суд апелляционной инстанции с требованием отменить решение суда первой инстанции и вернуть экспонаты так называемым "крымским музеям".

26 октября 2021 года суд второй инстанции подтвердил первое судебное решение о возвращении Украине "скифского золота".

Музеи оккупированного Россией Крыма якобы направили в Верховный Суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.