США созвали срочное заседание Совбеза ООН из-за российской агрессии вокруг Украины: когда состоится

КИЕВ. 28 января. УНН. На понедельник, 31 января, США созвали срочное заседание Совета безопасности ООН по угрозе вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Линды Томас-Гринфилд.

Детали

"США созвали открытое заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос, который имеет решающее значение для безопасности в мире: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и Беларуси", — говорится в сообщении.

Членов Совета безопасности призвали тщательно изучить все факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу в случае вторжения России в Украину.

"Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас требуется полное внимание Совбеза, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", — добавила в заявлении Линда Томас-Гринфилд.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.