Ограбление со стрельбой: в центре Киева у мужчины украли миллионы гривен

КИЕВ. 28 января. УНН. В Голосеевском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, после чего похитили у него десятки миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

Как отметили, нападение произошло 27 января вечером на улице Паньковской.

"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен. К счастью, пострадавший жив", — написали в столичном Telegram-канале.

На месте происшествия работает полиция. Пока деталей от правоохранителей по поводу инцидента нет.

Напомним

27 января в Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus. Водитель автомобиля не пострадал.