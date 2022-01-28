По советам близких, Facebook или телешоу: как чаще всего украинцы выбирают страны для путешествий

КИЕВ. 28 января. УНН. Во время планирования путешествий украинцы прежде всего принимают во внимание советы друзей и родственников, проживающих в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственного агентства развития туризма Украины.

Детали

Вторым действенным инструментом для планирования путешествий украинцы считают соцсети.

На третьем месте - советы друзей и родственников, проживающих за границей.

На четвертом - YouTube контент о путешествиях, на пятом - выбор без выбора, поскольку это рабочие, бизнес-поездки.

Закрывают рейтинг телепрограммы, посвященные путешествиям.

Среди 30% опрошенных респондентов, выбравших соцсети в качестве главной помощи при принятии решения о путешествии, самым популярным источником информации оказался Facebook.

Чем старше люди, тем чаще его используют: среди людей в возрасте от 15 до 24 лет таких только 31%, в категории 35-44 их уже 84%, а в категории 55-64 - 87%.

Ситуация противоположна с Instagram. Им, как инструментом для планирования путешествий, пользуется прежде всего молодежь: в возрасте от 15 до 25 лет - 84%, в возрасте от 25 до 34 - 58%, в возрасте 55-64 - всего 22%.

Тенденции среди мессенджеров также отличаются по возрастному показателю.

Viber чаще используют люди старшего возраста (10% в возрасте 15-24 и 29% в возрасте 65-70). Telegram-наоборот (21% в возрасте 15-24 и 15% в возрасте 65-70).

Наименее популярными оказались Tik Tok и Twitter. Впрочем, Tik Tok является популярнее, чем Twitter среди молодежи.

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Напомним

В обновленном рейтинге паспортов мира Украина поднялась с 37-го на 35-е место. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы в 141 страну мира.