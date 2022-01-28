Разговор Зеленского с Байденом: в Белом доме подвели итоги

КИЕВ. 28 января. УНН. В Белом доме подвели итоги телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся вечером 27 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

Во время разговора Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Он также выразил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент Байден отметил, что в течение последнего года Соединенные Штаты предоставили Украине более полмиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь, а также изучают дополнительную макроэкономическую поддержку, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует, несмотря на указания Госдепа семьям дипломатов покинуть Украину.

Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности. Байден подтвердил принцип "ничего об Украине без Украины" и выразил поддержку мирному урегулированию ситуации на Донбассе путем переговоров в "нормандском формате".

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.