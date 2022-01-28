БК "Прометей" вышел в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА

Киев. 28 января. УНН. Чемпион Украины по баскетболу - мужской БК "Прометей" провел в Израиле третий матч серии плей-ин Лиги чемпионов ФИБА против "Хапоэля" из Иерусалима, передает корреспондент УНН.

Детали

Матч начался для украинского клуба, как лучше всего, а именно с рывка 11:0. По итогам первой четверти хозяева не реализовали ни одного дальнего броска, а украинский клуб был на удивление точным - 5 из 8-ми попыток отправились в цель (15:27).

В дальнейшем градус в матче только вырастал, ведь "Хапоэль" приблизился к близкому расстоянию, но весь поединок "Прометей" предшествовал в счете. В решающие минуты встречи гости были более настойчивыми и праздновали выигрыш - 85:75.

У победителей 17 очков и 9 подборов совершил Кеннеди, у Харрисона 18 баллов, а 15 добавил Стефенс.

Дополнение

Далее " Прометей "ждет второй групповой этап Лиги чемпионов, где он сыграет с испанской" Уникахой", румынским" Клуж-Напокой "и бельгийским"Остенде".