Лидер сборной Украины по баскетболу оформила дабл-дабл в победной игре Евролиги

КИЕВ. 28 января. УНН. Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" победить польскую "Гдыню" в матче группового этапа Евролиги (87:67). Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Украинка стала одной из двух в команде и матче с дабл-дабл. За 25:51 минуты она набрала 16 очков, 10 подборов, 3 передачи.

Примечательно, что "Фенербахче" сейчас имеет 8 побед в 11 матчах и занимает четвертую строчку турнирной таблицы группы В, однако клуб имеет матчи в запасе.

Сказано, что в четвертьфинал выйдут по четыре команды из групп.

Что предшествовало этому

Трехочковый бросок в конце овертайма: "Прометей" вырвал победу в матче плей-ин Лиги чемпионов.