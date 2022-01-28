Новости: Спорт
28 января 2022, 04:15 • Сергей Куркович • 7050
Лидер сборной Украины по баскетболу оформила дабл-дабл в победной игре Евролиги
КИЕВ. 28 января. УНН. Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" победить польскую "Гдыню" в матче группового этапа Евролиги (87:67). Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Украинка стала одной из двух в команде и матче с дабл-дабл. За 25:51 минуты она набрала 16 очков, 10 подборов, 3 передачи.
Примечательно, что "Фенербахче" сейчас имеет 8 побед в 11 матчах и занимает четвертую строчку турнирной таблицы группы В, однако клуб имеет матчи в запасе.
Сказано, что в четвертьфинал выйдут по четыре команды из групп.
Что предшествовало этому
Трехочковый бросок в конце овертайма: "Прометей" вырвал победу в матче плей-ин Лиги чемпионов.
Источник: УНН
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