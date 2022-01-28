В ЕС одобрили применение таблеток Pfizer от коронавируса

КИЕВ. 28 января. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать препарат "Паксловид" (Paxlovid) американской фармацевтической компании Pfizer для лечения взрослых людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

Детали

"Комитет EMA по лекарственным средствам для людей рекомендовал предоставить условное регистрационное подтверждение для перорального противовирусного препарата Paxlovid, чтобы лечить COVID-19", — говорится в сообщении.

В частности, препарат одобрили для людей с высоким риском возникновения тяжелой формы коронавируса, которым не нужен дополнительно кислород.

По мнению ЕМА, лечение с использованием "Паксловид" значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть по меньшей мере одно основное заболевание, что может привести к тяжелому течению COVID-19.

По результатам исследования, на протяжении месяца после лечения препаратом "Паксловид", которое длилось 5 дней, только 0,8% (8 из 1 039) пациентов было госпитализировано более чем на 24 часа. В то же время доля госпитализированных среди тех пациентов, которым давали плацебо, выше — 6,3% (66 из 1 046 человек).

Кроме того, в группе пациентов, принимавших таблетки от коронавируса, не было ни одного летального случая. В группе, которым давали плацебо, умерло 9 человек.

Как отметили, результаты исследования касаются варианта коронавируса "Дельта". Однако предполагают, что "Паксловид" также будет эффективным от "Омикрона" и других вариантов.

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