Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию после контакта с COVID-больным

КИЕВ. 28 января. УНН. В четверг, 27 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пошел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter канадского премьера.

Детали

"Вчера вечером я узнал, что мог заразиться COVID-19. Результат моего экспресс-теста был отрицательным. Я придерживаюсь правил департамента здравоохранения Оттавы и изолируюсь на пять дней", — написал Трюдо.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и будет работать дома.

"Оставайтесь в безопасности — и, пожалуйста, делайте прививки", — добавил премьер-министр Канады.

Напомним

26 января стало известно, что британский певец Элтон Джон заболел коронавирусом. Артисту пришлось перенести дату своего концерта в США.