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После перестрелки на границе: Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии

После перестрелки на границе: Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии

КИЕВ. 28 января. УНН. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24.kg.

Детали

Представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и пограничный представитель Киялбек Толонбаев встретились с губернатором Согдийской области Таджикистана.

Стороны договорились о:

- полном прекращении огня на границе;

- отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, взысканных с границы в места постоянной дислокации;

- открытии движения по автодороге Баткен - Исфана;

- совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

Напомним

27 января на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, сообщали об одном погибшем.

Источник: УНН
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