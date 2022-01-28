После перестрелки на границе: Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии
КИЕВ. 28 января. УНН. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24.kg.
Детали
Представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и пограничный представитель Киялбек Толонбаев встретились с губернатором Согдийской области Таджикистана.
Стороны договорились о:
- полном прекращении огня на границе;
- отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, взысканных с границы в места постоянной дислокации;
- открытии движения по автодороге Баткен - Исфана;
- совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.
Напомним
27 января на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, сообщали об одном погибшем.