Чемпион мира по боксу Фьюри назвал имя будущего соперника

КИЕВ. 28 января. УНН. Владелец чемпионского титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем ближайшем бою проведет защиту титула против обязательного претендента британца Диллиана Уайта, передает УНН со ссылкой на страницу Фьюри в Instagram.

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"Кто еще не может дождаться боя? Лучшие из Великобритании. Настало время, чтобы болельщики получили желаемый бой", - написал Фьюри.

Детали

Об арене проведения боя и дате Фьюри не сообщил.

Дополнения

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. На счету 33-летнего Уайта 30 поединков: 28 побед (19 - нокаутом) и два поражения.