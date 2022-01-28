Мокрый снег и местами штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 3° мороза до 2° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"Погоду в Украине будет формировать ложбина циклона MARIE, центр которого располагается на севере, и его атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Западный ветер распространит более теплую воздушную массу на большую часть территории, где скорости ветра будут достигать штормовых отметок", — говорится в сообщении.

Детали

В большинстве областей будет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью на Левобережье 5-10° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла).

В Карпатах снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-10° мороза.

Добавим

В Киевской области облачно, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве в течение суток 0-2° тепла.