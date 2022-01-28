Баскетбол: женский БК "Прометей" стал участником топ-8 Еврокубка ФИБА

КИЕВ. 28 января. УНН. Женский БК "Прометей" победил дома во втором матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА бельгийский "Касторс Брен" и вышел в топ-8 турнира, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Несмотря на победу слобожанок в первом матче на выезде с минимальным преимуществом (93:92), дома необходимо было более убедительно побеждать, чтобы не ставить под сомнение дальнейший турнирный путь.

Поэтому с первых секунд хозяева включили максимальные скорости и давление на соперника. Уже за стартовую 10-минутку "Прометей" оторвался вперед на 16 очков, а к большому перерыву добавил еще 6 к общему отрыву.

Хозяева не позволили гостям переломить ход борьбы в третьей четверти. Поэтому в заключительной они уверенно довели матч до нужной победы. В начале и конце четвертой 10-минутки "Прометей" потерял Холмс и Аткинс, которые получили идентичные незначительные повреждения. Впрочем хозяева к тому времени уже уверенно держали ход борьбы под своим контролем - 79:56.

Самыми результативными в итоге стали те же американки: Аткинс в 21 очко, в Холмс - 15. Юркевичус сделала дабл-дабл - 10 очков, 14 подборов.

Дополнение

Поэтому с двумя победами над "Касторс Брен" "Прометей" вышел в топ-8, где его соперником станет победитель пары "Мерсин" (Турция) - "Флам" (Франция). Из-за карантинных ограничений матчи этих команд перенесены на 16 и 17 февраля.