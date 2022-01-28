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Взрыв в жилом доме в Запорожье: в полиции уточнили данные о пострадавших

Взрыв в жилом доме в Запорожье: в полиции уточнили данные о пострадавших

КИЕВ. 28 января. УНН. В Запорожье была оказана медицинская помощь трем пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Запорожской области.

Цитата:

“По предварительной информации, трем пострадавшим оказана медицинская помощь, один человек погиб и около 15 эвакуированы”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек.

ГСЧС опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, взрывы
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