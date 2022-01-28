В Одессе российский агент планировал ряд терактов — СБУ

КИЕВ. 28 января. УНН. Агент военной разведки РФ планировал ряд терактов в Одессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины, которая обнародовала доказательства противоправной деятельности агента.

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“Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, который планировал ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали "с поличным" “ когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений”, — говорится в сообщении.



Сообщается, что на записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем.

В частности, речь идет об:

обезображивании памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса;

поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;

сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;

планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

Сейчас злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 Ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В январе этого года разоблачили агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в Одесской области.



