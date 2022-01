США и НАТО поддерживают Украину: замгоссекретаря Шерман “показала” солидарность союзников

КИЕВ. 28 января. УНН. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман опубликовала твит, в котором выразила поддержку Украине от США и всех партнеров Североатлантического альянса, пишет УНН.

Цитата:

“Мы и наши союзники и партнеры по НАТО привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать поддержку Украине”, — написала Шерман в Twitter.

Дипломат опубликовала изображение, на котором — флаги всех стран-членов НАТО и надпись “едины с Украиной”.

We and our@NATOAllies and partners are committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and will continue to provide support to Ukraine.pic.twitter.com/Plcpb1Cyg4