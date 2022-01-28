Если Германия не изменит позиции в отношении России, ей придется разбираться с проблемой "ГДР" - Резников

КИЕВ. 28 января. УНН. Если Германия не изменит позиции по отпору российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться с проблемой "Германской демократической республики". Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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“Мы не воспринимаем официальную позицию (Германии — ред.) по поставкам вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора. Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются, и мы их еще лучше понимаем. Поэтому, если Германия не изменит позиции по отпору российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой "Германской демократической республики" — и это не преувеличение, ведь материальная основа для "ГДР" уже существует”, — сказал Резников.

Детали

С его слов, это не только “Северный поток — 2”, ранее это был газопровод Opal, это и “представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах”, и отдельные вице-адмиралы, которые “торпедируют собственную страну странными высказываниями”.

"О другой российской активности немцы сами лучше знают", - добавил министр.

Он заметил: Украина предупреждала западных партнеров, что целью Кремля является не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС, предупреждала, что будет атака на страны Балтии.

“Восстановление "Германской демократической республики" — это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия уже официально выдвинула требования к демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ. Но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-то начнет восстанавливать Берлинскую стену”, — добавил Резников.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.