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Резников: обвинения Украины в подготовке вооруженных провокаций на Донбассе являются нонсенсом

Резников: обвинения Украины в подготовке вооруженных провокаций на Донбассе являются нонсенсом

Алексей Резников

КИЕВ. 28 января. УНН. Обвинения Украины в подготовке неких вооруженных провокаций на Донбассе являются нонсенсом. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Абсолютным нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке каких-то вооруженных провокаций на Донбассе. Мы последовательно укрепляем нашу оборону, и это правда. Но мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базовый”, — заявил министр.

Детали

Резников подчеркнул, что в последнее время наблюдается некоторое уменьшение количества провокаций со стороны российских оккупационных сил в ОРДЛО.

“Наши воины их приучили, что провокации получают отпор”, — добавил он.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Минобороны, Украина, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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