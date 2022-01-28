Расстрел нацгвардейцев в Днепре: стрелку в 16:00 будут избирать меру пресечения

КИЕВ. 28 января. УНН. Кировский районный суд Днепропетровска сегодня в 16:00 планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемию Рябчуку. Об этом журналисту УНН сообщили в ГБР.

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“(Избрание подозреваемому — ред.) меры пресечения в 16:00”, — сообщили в ГБР.

Что было ранее

В Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона сообщали, что Кировский районный суд Днепропетровска сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Рябчуку.

Прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

По факту расстрела в Днепре ГБР начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это ст. 115 УКУ (Умышленное убийство), ст. 408 УКУ (Дезертирство) и ст. 410 УКУ (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов). Следователи сообщили Артемию Рябчуку о подозрении по этим статьям.