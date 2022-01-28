В немецком Гамбурге повредили здание Генконсульства Украины

КИЕВ. 28 января. УНН. В ночь на 28 января неизвестные разбили окно в здании Генерального консульства Украины в Гамбурге, дипломаты обратились в полицию. Об этом говорится в Комментарии министерства иностранных дел Украины, обнародованном во вторник, пишет УНН.

Цитата

"В ночь на 28 января неизвестные лица повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар", - сообщили в МИД.

Детали

По информации дипломатов, пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге, как сообщается, обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

"В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на ее территории. Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме", - отметили в МИД.

Добавим

В последнее время в Германии демонстрируют оппозицию по оказанию помощи Украине.

18 Яянваря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия.

По его словам, Германия придерживается этой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, в двусторонних переговорах между Америкой и Россией, а также в переговорах в рамках "нормандского формата".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Позже глава военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Ранее на этой неделе посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение Берлина отправить Украине 5 тысяч военных касок в качестве военной помощи является лишь "каплей в море".